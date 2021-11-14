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Бросали в пограничников камнями: в Польшу из Беларуси прорвалась группа мигрантов

Бросали в пограничников камнями: в Польшу из Беларуси прорвалась группа мигрантов

Associated Press

Часть мигрантов задержали и передали пограничникам.

Десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Два десятка нелегалов удалось задержать правоохранителям.

Об этом сообщают в полиции Подлясского воеводства.

"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22-е гражданин Ирака", — говорится в сообщении.

Сообщается, что мигранты и белорусские силовики бросали камни в польских пограничников.

"В районе Колонии Клуковичи во время попытки силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", — говорится в сообщении.

Всего за 13 ноября зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Напомним, что на границе с Беларусью погиб польский солдат. По предварительной информации, смерть наступила не во время исполнения служебных полномочий.

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