"У нас война будет другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер"

"У нас война будет другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер"

Эти установки могут, в частности, разместить и возле украинской границы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить возле границ российские "Искандеры". Удар этих ракетных установок распространяется на расстояние до 500 км.

"Сейчас тормошу вашего президента (Путина), мне нужны здесь наши эти 500-километровые ракетные установки. "Искандер". Мне нужно несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (дальность пуска), потому что наш "Полонез" - до 300 километров", — сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

То есть эти установки баллистических ракет Лукашенко хочет разместить, в частности, и на границе с Украиной.

Он добавил, что "пуски были ракет на учениях "Запад-2021", одна ракета поразил цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра… Поэтому мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать и (ЗРК) "Бук-МБ". Отличное оружие "Бук" – (зенитную управляемую) ракету сделали, пусковую установку новую. Многое и по бронетехнике (сделали), очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ, бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР. Поэтому вы не волнуйтесь, мы свою роль тут сыграем! Это вы даже можете не переживать".

Лукашенко также надеется на поддержку России в случае военных действий.

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего". Больше ничего не надо. У нас хорошая армия, подготовленная. Вооружена она неплохо. Мы изучаем все войны. И мы четыре раза модернизировали свои Вооруженные Силы. И организационно, и штатно, и по технике. Но у нас война будет другая. У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле. А у нас не так-то просто это. В 1941 году начало войны прошлепали. А потом пришлось закрывать телами своих людей под Москвой".

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Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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