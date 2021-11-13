Лукашенко "тормошить" Путіна, щоб той стягнув до Білорусі ракетні установки "Іскандер"

Ці установки можуть, зокрема, розмістити й біля українського кордону.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче розмістити біля кордонів російські "Іскандери". Удар цих ракетних установок поширюється на відстань до 500 кілометрів.

"Зараз тормошу вашого президента (Путіна), мені треба тут наші ці 500-кілометрові ракетні установки. "Іскандер". Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, хай стоять. Це 500 кілометрів (дальність пуску), бо наш "Полонез" – до 300 кілометрів", - сказав Лукашенко в інтерв'ю російському журналу "Національна оборона".

Тобто ці установки балістичних ракет Лукашенко хоче розмістити, зокрема, й на кордоні з Україною.

Він додав, що "пуски були ракет на навчаннях "Захід-2021", одна ракета вразила ціль із (ймовірним круговим) відхиленням чотири метри. Тому ми бачимо, де і якою ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти і (ЗРК) "Бук-МБ". Відмінну зброю "Бук" - (зенітну керовану) ракету зробили, пускову установку нову. Багато і з бронетехніки (зробили), дуже важлива зараз мобільність, тому ми створили машини на МЗКТ, бронемашини, вісім-дев'ять осіб екіпаж, як БТР. Тож ви не хвилюйтеся, ми свою роль тут зіграємо! Це ви навіть можете не переживати".

На білорусько-польському кордоні загинули десантники, а Росія може планувати вторгнення до України

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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