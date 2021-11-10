"Ми покараємо всіх": Німеччина підтримала посилення санкцій проти режиму Лукашенка через мігрантів

"Ми покараємо всіх": Німеччина підтримала посилення санкцій проти режиму Лукашенка через мігрантів

У Німеччині наголосили, що "Європейський Союз не можна шантажувати".

Німеччина підтримує розширення та посилення санкції ЄС проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на тлі загострення ситуації з білоруськими мігрантами на кордоні з Польщею та країнами Балтії.

Відповідну заяву міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса у ніч проти середи, 10 листопада, оприлюднили на сайті Федерального МЗС Німеччини.

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"Ми покараємо всіх, хто бере участь у цілеспрямованому ввезенні мігрантів. Лукашенко має розуміти, що його розрахунок не працює. До речі, це не відкидає поширення санкцій на інші сфери економіки в майбутньому", - наголосив Маас.

Він назвав свілини та відеоролики з білоруського кордону "жахливими", зазначивши, що Лукашенко "безжально використовує людей, які шукають притулку, як заручники для своєї цинічної гри за владу".

"Європейський Союз не можна шантажувати, - продовжив очільник німецького дипломатичного відомства. - Ми вже дали зрозуміти, що рішуче вживаємо заходів проти віроломної та нелюдської поведінки Лукашенка та його союзників".

Як повідомлялося, наступного тижня Європейський Союз може ухвалити запровадження нових санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі, які будуть спрямовані проти близько 30 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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