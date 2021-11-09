Нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка: “під прицілом” близько 30 фізичних та юридичних осіб

Нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка: “під прицілом” близько 30 фізичних та юридичних осіб

Потрапити під європейські санкції можуть міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей та авіакомпанія "Белавіа".

Уже наступного тижня Європейський Союз може ухвалити запровадження нових санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі, які будуть спрямовані проти близько 30 фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів, знайомих із ситуацією.

Серед осіб, до яких можуть бути застосовані європейські санкції, називають міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея та білоруську авіакомпанію "Белавіа".

За словами співрозмовників агентства, новий пакет санкцій спрямований проти білоруських чиновників, які організували прибуття мігрантів до кордонів ЄС як помсту за санкції проти Мінська через порушення прав людини.

У середу, 10 листопада, 27 послів ЄС повинні офіційно погодитися з тим, що збільшення кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею є “гібридною війною”, що може слугувати юридичною основою для запровадження санкцій.

У ЄС звинувачують невизнаного білоруського президента Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як зброї для тиску на Захід: людей, які тікають з Близького Сходу до Мінська, відправляють до кордонів Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, польська поліція повідомила, що у понеділок, 8 листопада, вдалося відбити спробу "першого масового прориву кордону та агресивного, силового вторгнення на територію Європейського Союзу".

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