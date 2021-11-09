Мігрантська криза: ЄС готує новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

До "чорного списку" потраплять білоруські посадовці, причетні до організації незаконного потоку мігрантів.

ЄС готує новий – уже п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Також читайте Ситуація з мігрантами загострилася: війська територіальної оборони Польщі опублікували світлини з кордону

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Зазначається, що до "чорного списку" потраплять білоруські посадовці, причетні до організації незаконного потоку мігрантів та спроби штурму польського кордону. Напередодні кілька сотень нелегалів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі.

Варшава стягнула до кордону понад 12 тисяч військових. Польське Міноборони оприлюднило відео стихійного табору мігрантів біля пункту пропуску "Брузги-Кузня" і припускає, що нелегали знову штурмуватимуть кордон. За даними польських прикордонників, мігрантів координують працівники білоруських спецслужб.

Нагадаємо, міграційна криза на білоруському кордоні загострилась цього літа після того, як ЄС наклав санкції на Лукашенка та його оточення. У відповідь білоруська влада збільшила кількість рейсів до країн Близького Сходу та Африки і почала звозити звідти тисячі людей, які потім з Білорусі намагаються потрапити до Європи.

Читайте також:

Ситуація з мігрантами загострилася : війська територіальної оборони Польщі опублікували світлини з кордону

: війська територіальної оборони Польщі опублікували світлини з кордону На білорусько-польському кордоні мігранти атакують прикордонників : відео

: відео Зупинити навалу мігрантів: до охорони кордону з Білоруссю залучають бійців територіальної оборони Польщі

Новини світу: ЄС готує новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання