Ситуація на Донбасі: бойовики вгамувалися, втрат немає

Ситуація на Донбасі: бойовики вгамувалися, втрат немає

Протягом минулої доби противник стріляв, але не так інтенсивно.

Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 7 листопада, російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.

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