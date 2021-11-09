Ситуація на Донбасі: бойовики вгамувалися, втрат немає

Протягом минулої доби противник стріляв, але не так інтенсивно.
Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
- В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 7 листопада, російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню.
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