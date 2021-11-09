Ситуация на Донбассе: боевики угомонились, потерь нет

Ситуация на Донбассе: боевики угомонились, потерь нет

За прошедшие сутки противник стрелял, но не так интенсивно.

За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, враг стрелял:

Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 ноября, российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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