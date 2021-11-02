Ситуация на Донбассе: боевики атакуют, один боец убит

Ситуация на Донбассе: боевики атакуют, один боец убит

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины.

За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник стрелял:

Вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарска и Водяного на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.

На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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