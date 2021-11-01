Курс доллара и евро на 2 ноября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн., а евро – 30,4 грн.
Во вторник, 2 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 2 ноября:
- Доллар США – 26,29 грн (плюс 2 коп.)
- Евро – 30,43 грн (минус 16 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 1 ноября:
- Доллар США – 26,25/26,40 грн.
- Евро – 30,30/30,65 грн.
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