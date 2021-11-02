Прогноз погоды на 2 ноября: в Украине прохладнее, дождь.

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 2 ноября, в Украине местами будет дождь.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине кроме западных областей небольшие дожди. Ночью и утром в Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +9-14 градусов. На западе местами воздух прогреется до +12 градусов. В южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до 16 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах – 6-11 градусов тепла. В Карпатах 0-5 градусов мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве 2 ноября переменная облачность. Утром и днем будет идти дождь. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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