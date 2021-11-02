Народные приметы, обряды и обычаи 2 ноября

Красная вечерняя звезда предвещает ветер, светло-желтая – дождь.

2 ноября верующие и церковь чтят память великомученика Артемия.

2 ноября: церковный праздник

Святой Артемий Антиохийский, Святой Артем – раннехристианский египетский святой и великомученик, воин, римский правитель Египта.

Святой Артемий жил в IV веке в Египте. В одной монастырской летописи рассказывается о его обращении к истинной Христовой вере, потому что он был первоначально приверженцем еретиков-ариан и преследовал правоверных христиан. Артемий во времена императора Константина Великого был воином.

Император Констанций назначил Артемия воеводой Египта за то, что в 356 году он перенес в Царьград мощи святых Андрея, Луки и Тимотея. Как воевода Артемий отличался тем, что выступал против язычества, уничтожал языческие святыни и божков. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, то конфисковал у Артемия имущество и приговорил его к мученической смерти 363 года.

2 ноября: народные традиции

Раньше этот день считался днем атаманов и военных вожаков. На Артемии ранее продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту, а также готовили запасы.

2 ноября: что следует делать

Мужчины в этот день раньше укрепляли ограждения и заборы, чтобы оградить дом не только от воров, но и от диких зверей. Считалось, если забор крепкий, то и следующий год будет денежным. Ведь через дыры в заборе утекает все богатство. А по погоде, которая была 2 ноября, можно определить будущую зиму.

2 ноября: украинские народные приметы

Красная вечерняя звезда предвещает ветер, светло-желтая – дождь.

Золотистый цвет солнца при восходе и закате, а также светло-розовые краски звезды предвещают непогоду и ветер.

Хорошая погода сохранится, если у неба чистый ярко-голубой цвет.

Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.

2 ноября: что нельзя делать

ругаться и злословить;

заниматься рукоделием и работать на дому.

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