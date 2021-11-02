Народні прикмети, обряди і звичаї 2 листопада

Червона вечірня зоря передвіщає вітер, світло-жовта — дощ.

2 листопада віряни та церква вшановують пам'ять великомученика Артемiя.

2 листопада: церковне свято

Святий Артемій Антіохійський, Святий Артем — ранньохристиянський єгипетський святий та великомученик, воїн, римський правитель Єгипту.

Святий Артемій жив у IV столітті в Єгипті. В одному монастирському літописі розповідається про його навернення до правдивої Христової віри, тому що він був спочатку прихильником єретиків-аріян та переслідував правовірних християн. Артемій за часів імператора Константина Великого був вояком.

Імператор Констанцій призначив Артемія воєводою Єгипту за те, що 356 року він переніс до Царгорода мощі святих Андрія, Луки і Тимотея. Як воєвода Артемій відзначався тим, що виступав проти поганства, нищив язичницькі святині й божків. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, то конфіскував у Артемія майно і засудив його на мученицьку смерть 363 року.

2 листопада: народні традиції

Раніше цей день вважався днем отаманів та військових ватажків. На Артемія раніше продовжували підготовку до зими. Жінки квасили капусту, а також готували запаси.

2 листопада: що варто робити

Чоловіки цього дня раніше зміцнювали огорожі і паркани, щоб захистити будинок не тільки від злодіїв, а й від диких звірів. Вважалося, якщо паркан міцний, то і наступний рік буде грошовим. Адже через дірки в паркані витікає все багатство. А за погодою, яка була 2 листопада, можна було визначити майбутню зиму.

2 листопада: українські народні прикмети

Червона вечірня зоря передвіщає вітер, світло-жовта — дощ.

Золотавий колір сонця при сході й заході, а також світло-рожеві барви зорі віщують негоду і вітер.

Хороша погода утримається, якщо небо має чистий яскраво-блакитний колір.

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло — треба чекати мокрого снігу з вітром.

2 листопада: що не можна робити

лаятися та лихословити;

займатися рукоділлям й працювати вдома.

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