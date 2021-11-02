Астрологічний прогноз на 2 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли можна буде вирішити найважливіші питання, багато з яких через свою важкопрохідність не дають спокою вже досить довгий час. Талан чекає на тих, хто любить і вміє працювати, головне, не призначати на цей день ділові переговори і не підписувати серйозні документи.

Вчинки дня: жезло, скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 9.

Колір: ультрамариновий, індиго.

Камені дня: фіолетовий аметист, селеніт, рожевий та малиновий кварц.

За яку частину тіла відповідає: ноги – переважно гомілки та ступні.

Хвороби дня: особливу увагу необхідно звернути на стан ніг – ймовірні травми – переломи чи вивихи – та загострення хронічних захворювань, наприклад, варикозного розширення вен.

Слова дня: довірся долі: все буде так, як має бути.

Геометричні фігури дня: зигзаг, хвилясті лінії.

Шлюб та стосунки дня: необхідно відвідати літніх родичів – їм останнім часом дістається дуже мало уваги.

Містика дня: можна працювати з магічною силою води та читати любовні змови.

Табу дня: потрібно побоюватися переохолодження – вогкості, низьких температур та протягів.

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