Прогноз погоди на 2 листопада: в Україні стане прохолодніше, дощитиме

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У вівторок, 2 листопада, в Україні місцями дощитиме.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні, крім західних областей, невеликі дощі. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +9-14 градусів. На заході місцями повітря прогріється до +12 градусів. У південних та східних областях стовпчики термометрів піднімуться до 16 градусів вище нуля. У північних та центральних регіонах - 6-11 градусів тепла. В Карпатах 0-5 градусів морозу.

Укргідрометцентр

У Києві 2 листопада буде мінлива хмарність. Вранці та вдень дощитиме. Швидкість південного-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 8-10градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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