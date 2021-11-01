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Курс долара і євро на 2 листопада

Курс долара і євро на 2 листопада

УНІАН

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,4 грн.

У вівторок, 2 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. 

Офіційні курси валют Нацбанку на 2 листопада:

  • Долар США – 26,29 грн (плюс 2 коп.)
  • Євро – 30,43 грн (мінус 16 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 1 листопада:

  • Долар США – 26,25/26,40 грн.
  • Євро – 30,30/30,65 грн.

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