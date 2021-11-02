Ситуація на Донбасі: бойовики атакують, одного бійця вбито

Ситуація на Донбасі: бойовики атакують, одного бійця вбито

Окупанти продовжують порушувати режим тиші.

За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Противник стріляв:

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

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