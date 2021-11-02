Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 19 тисяч.

В Україні станом на ранок 2 листопада зафіксовано 19 455 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 700 людей, 12 639 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 188 осіб, а 273 307 людей вакцинована проти COVID-19. 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 955 693 особи;

одужало – 2 454 737 осіб;

летальних випадків – 68 727;

проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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