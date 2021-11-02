Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 19 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 700 человек, 12 639 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 188 человек, а 273 307 человек вакцинировано против COVID-19. 93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 955 693 человека;

поправилось – 2 454 737 человек;

летальных исходов – 68 727;

проведено ПЦР-тестов – 14 512 577.

С начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 17 968 898 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Только два процента украинцев имеют медицинские противопоказания при вакцинации от коронавируса | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку