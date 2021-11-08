Неспокойные сутки на Донбассе: 14 обстрелов, есть раненый и убитый боец

Боевики нарушали режим тишины.
За прошедшие сутки, 7 ноября, российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, враг стрелял:
- У Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
- Вблизи Водяного оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
- Позиции наших воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
- У Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
- В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в больнице. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ранее сообщалось, что на Донбассе поддерживаемые Россией боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, в шести случаях из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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