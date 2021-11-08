Неспокойные сутки на Донбассе: 14 обстрелов, есть раненый и убитый боец

Неспокойные сутки на Донбассе: 14 обстрелов, есть раненый и убитый боец

Боевики нарушали режим тишины.

За прошедшие сутки, 7 ноября, российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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В частности, враг стрелял:

У Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотного и Гранитного попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

У Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в больнице. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Ранее сообщалось, что на Донбассе поддерживаемые Россией боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, в шести случаях из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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