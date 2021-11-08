Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 13 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 532 человека, а 85 083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 088 501 человек;
- поправилось – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557;
- проведено ПЦР-тестов – 14 876 584.
С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 344 335 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.