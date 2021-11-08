Народные приметы, обряды и обычаи 8 ноября

Если на Дмитрия день без снега, еще не будет зимы.

8 ноября верующие и церковь чтят память великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

8 ноября: церковный праздник

Дмитрий Солунский – христианский святой-великомученик из греческого города Солунь (Салоники). Выходец из римской сенаторской семьи. Погиб за веру, проколотую копьями. Изображена в виде римского воина с копьем. Один из самых почитаемых святых в христианской традиции. В средние века воспринимался как защитник отечества, патрон военного дела, воинов и рыцарства наряду со святым Юрием (Георгием). В Римско-католической церкви день памяти отмечают 8 октября. В честь святого в Украине построено и именовано множество церквей. В украинских церквях и в греческой традиции упоминается как славный великомученик Дмитрий Мироточец, потому что его мощи выделяли миро, а в византийских текстах великомученик часто называется победоносцем, поскольку большинство чудес Дмитрия связано с посланием военной помощи. В православной церкви в Украине есть праздник — поминовение умерших, названный в честь святого: Дмитровская поминальная суббота.

8 ноября: народные обычаи

Считалось, что это – женский праздник. Однако с Дмитрием связаны завершающие обряды животноводов. С этого дня домашних животных уже не выгнали на пастбища. Хозяева окончательно рассчитывались с пастухами, а последние торжественно праздновали завершение сезона.

8 ноября: что следует делать

К Дмитрию еще разрешалось ссылать сватов, а после этого начинались запусты, а потому заканчивались и свадьбы. На это событие народ создал немало остроумных пословиц и поговорок, например, "До Дмитрия девка хитра, а после еще хитрее".

8 ноября: украинские народные приметы

Если на Дмитрия день без снега, еще не будет зимы.

Замерзшая земля и дует холодный ветер — снега не будет до Нового года.

Выпал снег – весь ноябрь будет холодным и морозным.

Если до Дмитрия дождь, то на Введение (4.12) снег будет по колено.

Если оттепель, то на теплую зиму и раннюю весну; этот день со снегом — весна поздняя; холод и снег – на позднюю и холодную весну.

8 ноября: что нельзя делать

Не нагружайтесь сильно физически.

Не берите кредиты и не давайте взаймы.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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