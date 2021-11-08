Народні прикмети, обряди і звичаї 8 листопада

Якщо на Дмитра день без снігу, то ще не буде зими.
8 листопада віряни та церква вшановують пам'ять великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, архієпископа Новгородського, в Дальнiх печерах, мученика Лупа, преподобного Афанасiя Мидикiйського, преподобного Димитрiя Басарбовського.
8 листопада: церковне свято
Дмитро Солуньський — християнський святий-великомученик із грецького міста Солунь (Салоніки). Виходець із римської сенаторської родини. Загинув за віру, проколотий списами. Зображається у вигляді римського вояка зі списом. Один із найбільш шанованих святих у християнській традиції. У середньовіччі сприймався як захисник вітчизни, патрон військової справи, воїнів і лицарства поряд зі святим Юрієм (Георгієм). У Римо-католицькій церкві день пам'яті відзначають 8 жовтня. На честь святого в Україні побудовано й іменовано багато церков. В українських церквах і в грецькій традиції згадуваний як славний великомученик Дмитро Мироточець, бо його мощі виділяли миро, а у візантійських текстах великомученик часто називається побідоносцем, оскільки більшість чудес Дмитрія пов'язані з посланням військової допомоги. В православній церкві в Україні є свято — поминання померлих, назване на честь святого: Дмитрівська поминальна субота.
8 листопада: народні звичаї
Вважалося, що це - жіноче свято. Проте з Дмитром пов'язані завершальні обряди тваринників. З цього дня свійських тварин уже не вигонили на пасовиська. Господарі остаточно розраховувалися з пастухами, а останні врочисто святкували завершення сезону.
8 листопада: що варто робити
До Дмитра ще дозволялося засилати сватів, а після цього починалися запусти, а тому закінчувались і весілля. На цю подію народ створив чимало дотепних прислів'їв та приказок, наприклад, "До Дмитра дівка хитра, а після ще хитріша".
8 листопада: українські народні прикмети
- Якщо на Дмитра день без снігу, то ще не буде зими.
- Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року.
- Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозяним.
- Якщо до Дмитра дощ, то на Введення (4.12) снігу буде по коліна.
- Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню весну; цей день зі снігом — весна пізня; холод і сніг — на пізню й холодну весну.
8 листопада: що не можна робити
- Не навантажуйтеся сильно фізично.
- Не беріть кредити і не давайте в борг.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
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