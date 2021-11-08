На белорусско-польской границе мигранты атакуют пограничников: видео

Намадаи осуществляют польских офицеров.
Мигранты награнице Беларуси и Польши провоцируют и атакуют польских пограничников.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 ноября.
Минобороны Польши обнародовало видео, на котором видно, как некоторые мигранты что-то швыряют из-за забора в сторону офицеров. Кроме того, по словам поляков, их белорусские коллеги никак не реагируют на ситуацию. А иногда наоборот: помогают мигрантам попасть в Польшу. На днях польский министр обороны обнародовал фото с белорусским пограничником, в руках которого – инструмент для резки металла.
Миграционный кризис в Польше и Литве продолжается с лета. Ее виновником в Европе считают Александра Лукашенко, который так мстит Евросоюзу за санкции.
Как сообщалось, Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил белорусских силовиков в том, что они строят инфраструктуру для переправы нелегальных мигрантов. Десять тысяч военнослужащих польской армии помогают охранять границу с Беларусью.
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