На белорусско-польской границе мигранты атакуют пограничников: видео

Намадаи осуществляют польских офицеров.

Мигранты награнице Беларуси и Польши провоцируют и атакуют польских пограничников.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 ноября.

Также читайте Белорусские пограничники строят мосты для нелегальных мигрантов: фото

Минобороны Польши обнародовало видео, на котором видно, как некоторые мигранты что-то швыряют из-за забора в сторону офицеров. Кроме того, по словам поляков, их белорусские коллеги никак не реагируют на ситуацию. А иногда наоборот: помогают мигрантам попасть в Польшу. На днях польский министр обороны обнародовал фото с белорусским пограничником, в руках которого – инструмент для резки металла.

Миграционный кризис в Польше и Литве продолжается с лета. Ее виновником в Европе считают Александра Лукашенко, который так мстит Евросоюзу за санкции.

Новости мира: мигранты на границе Беларуси и Польши провоцируют польских пограничников

Как сообщалось, Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил белорусских силовиков в том, что они строят инфраструктуру для переправы нелегальных мигрантов. Десять тысяч военнослужащих польской армии помогают охранять границу с Беларусью.

Читайте также:

Подарок для мигрантов: Беларусь удвоила количество рейсов с Ближнего Востока

с Ближнего Востока Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с поста канцлера

после ухода с поста канцлера Госпереворот в Судане: силовики жестко разогнали протест педагогов, арестовав более сотни человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку