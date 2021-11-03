Польша отгораживается от Беларуси стеной: Дуда дал "зеленый свет" строительству

Такое решение должно остановить бесконтрольный поток нелегалов из Белоруссии.

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о строительстве заграждения на государственной границе, что к тому же является внешней границей ЕС с Беларусью.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

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"2 ноября 2021 года президент Анджей Дуда подписал закон от 29 октября о строительстве забора на государственной границе", — говорится в сообщении.

Такое решение на прошлой неделе поддержали обе палаты польского парламента. Оно вступит в силу со следующего дня после его опубликования в польском Вестнике законов.

Закон предусматривает строительство современного высокого забора, оборудованного системами видеомониторинга и фиксации движения. Его стоимость составляет более 400 млн. дол. Реализация проекта будет проходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.

По свидетельствам спикера правительства РП Петра Мюллера, работы начнутся уже через несколько недель. Срок возведения забора составляет несколько месяцев.

Такое решение Польша приняла вслед за Латвией и Литвой, которые уже начали укреплять свою границу. Оно связано с неконтролируемым потоком мигрантов из Белоруси.

Напомним, строительство забора на польско-белорусской границе анонсировали еще в августе. Тогда Литва, Латвия, Эстония и Польша обвинили белорусские власти в организации бесконтрольного потока нелегалов в Евросоюз. По замыслу забор на внешней границе ЕС должен уменьшить это количество.

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