В Николаевской области исчезла 16-летняя девушка: приметы

Девочка уже два дня не выходит на связь.
В городе Первомайск 1 ноября 16-летняя Анастасия Янович ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Пока о ее местонахождении ничего неизвестно.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза серые, смуглая.
Была одета: черная куртка, черные джинсы, бежевые кроссовки, черная бейсболка.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам: 068-314-29-49, 093-631-84-50, 099-136-27-34, 102.
Напомним, что в Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести.
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