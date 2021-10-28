В Одесской области исчезла девушка в пижаме: приметы

В Одесской области исчезла девушка в пижаме: приметы

Девушка не выходит на связь.

В Одесской области исчезла 23-летняя Юлия Фрумузак, которая вышла накануне ночью из гостиницы в Измаиле и пропала.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Приметы: рост 160 см, худощавая, волосы длинные каштановые, глаза зеленые.

Была одета в красную пижаму. При себе имела коричневую сумку.

В полиции просят сообщить информацию о девушке в территориальное подразделение полиции по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 или на спецлинию "102".

Напомним, во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахов, которая 27 октября в два часа ночи вышла из дома и не вернулась.

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