В Одеській області зникла дівчина у піжамі: прикмети

Дівчина не виходить на зв’язок.
В Одеській області зникла 23-річна Юлія Фрумузак, яка вийшла напередодні вночі з готелю в м. Ізмаїл і зникла.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Прикмети: зріст 160 см, худорлява, волосся довге каштанове, очі зелені.
Була одягнена в червону піжаму. При собі мала коричневу сумку.
У поліції просять повідомити інформацію про дівчину до територіального підрозділу поліції за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію "102".
Нагадаємо, у Львові знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів, яка 27 жовтня о 2:00 ночі вийшла з дому і не повернулась.