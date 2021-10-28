В Одеській області зникла дівчина у піжамі: прикмети

В Одеській області зникла дівчина у піжамі: прикмети

Дівчина не виходить на зв’язок.

В Одеській області зникла 23-річна Юлія Фрумузак, яка вийшла напередодні вночі з готелю в м. Ізмаїл і зникла.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Прикмети: зріст 160 см, худорлява, волосся довге каштанове, очі зелені.

Була одягнена в червону піжаму. При собі мала коричневу сумку.

У поліції просять повідомити інформацію про дівчину до територіального підрозділу поліції за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію "102".

Нагадаємо, у Львові знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів, яка 27 жовтня о 2:00 ночі вийшла з дому і не повернулась.

Новини України: на Волині копи відшукали 78-річну жінку, яка зникла ще чотири дні тому

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання