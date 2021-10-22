Під Чернівцями 36-річна мати залишила дитину в готелі і зникла

Під Чернівцями 36-річна мати залишила дитину в готелі і зникла

Жінку розшукали, їй можуть не повернути дитину.

Неподалік Чернівців, у селі Банчени, 36-річна жінка залишила свою 6-річну доньку у готелі для паломників та зникла. Поліція згодом розшукала матір дитини, але чи повернуть їй дівчинку - поки невідомо.

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Про це агентству АСС розповіла речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Про залишену дитину близько обіду, 18 жовтня, повідомила Службу у справах дітей адміністрація готелю. Після цього соціальні працівники разом із працівниками ювенальної превенції забрали дитину до лікарні.

"Правоохоронці з'ясували, що щодо дівчинки жодних протиправних дій не вчинялося, на медичному огляді лікарі це підтвердили", - повідомила речниця поліції.

Надалі дівчинка перебуватиме у державному Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Матір дівчинки поліцейські вже розшукали. Нею виявилась 36-річна чернівчанка. Наразі поліція вирішує питання щодо її притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Також Комісія з питань захисту прав дитини вирішуватиме питання про доцільність повернення дівчинки матері.

Нагадаємо, у Рівному засудили горе-матір, яка майже на добу покинула травмованого одномісячного сина в гуртожитку.

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