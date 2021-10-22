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Випуск ТСН.14:00 за 22 жовтня 2021 року

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Випуск ТСН.14:00 за 22 жовтня 2021 року

Новини світу: на знімальному майданчику в США актор Алек Болдвін застрелив українку-операторку

Сюжети випуску

Масові пожежі, вибух у Росії, порятунок собак та інше, - у випуску ТСН.14:00 за 22 жовтня 2021 року

   

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