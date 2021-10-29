В Закарпатье полиция заинтересовалась беременной 11-летней девочкой

Правоохранители устанавливают отца ребенка.

В Закарпатье полиция открыла уголовное производство по факту беременности 11-летней девочки.

Об этом Суспільне сообщила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан.

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По ее словам, о беременности 11-летней девочки из села Гать полицейские узнали из соцсетей. Правоохранителям о ситуации не поступало никаких заявлений, сообщений или других обращений.

"По этому факту полицейские начали проверку. Информация подтвердилась. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 152КкУ. В настоящее время правоохранители устанавливают отца ребенка (лицо, совершавшие действия сексуального характера относительно малолетнего). Ему грозит до15 лет лишения свободы", — рассказала спикер.

Следователи полиции пообщались с девочкой, ее мамой и врачами, у которых малолетняя находится на учете.

"По их словам понятно, что забеременела девушка в начале года. Тогда она находилась за пределами области — в столице или в Киевской области", — рассказала спикер.

Напомним, о беременности девочки рассказал в Facebook Михаил Папиш.

Беременную в 11 лет ребенка зовут Биана. Она должна учиться в 6 классе местной школы. Однако бросила учебу и поехала вместе с семьей на работу в Киевскую область. Там, по словам матери беременной девочки, она и познакомилась с парнем, от которого забеременела.

"У нас в семье трое детей, Бианка сама решила рожать. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он и как его зовут, мы не знаем. Но должен родиться мальчик Александр", — рассказала мать беременной 11-летней девочки.

Мать несовершеннолетней утверждает, что парень, от которого беременна дочь, из Киева и он еще не знает о том, что скоро станет отцом. Однако мать будущей роженицы отмечает, что сама будет воспитывать внука.

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