В Одесской области исчезли две сестры: приметы

В Одесской области исчезли две сестры: приметы

Со вчерашнего дня девушки не выходят на связь.

Одесским районным управлением полиции №1 разыскиваются сестры Косецкая София, 2010 г. р. и Косецкая Лидия, 2007 г. р., которые самовольно покинули специализированное детское учреждение и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Приметы Косецкой Софии (на фото справа): худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: в белую шапку, желтую куртку и черные брюки.

Приметы Косецкой Лидии (на фото слева): худощавого телосложения, волосы светлые с розовым.

Была одета: в белую шапку, голубую куртку с капюшоном, голубые джинсы, белые кроссовки.

В полиции просят позвонить по телефону (048) 779-49-62 или на спецлинию "102".

Напомним, что в Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести.

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