В Одеській області зникли дві сестри: прикмети

Від учора дівчата не виходять на зв’язок.
Одеським районним управлінням поліції №1 розшукуються сестри Косецька Софія, 2010 р.н. та Косецька Лідія, 2007 р.н., які самовільно залишили спеціалізований дитячий заклад і наразі їхнє місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Прикмети Косецької Софії (на фото справа): худорлявої статури, світле волосся.
Була одягнена: у білу шапку, жовту куртку та чорні штани.
Прикмети Косецької Лідії (на фото зліва): худорлявої статури, волосся світле з рожевим.
Була одягнена: у білу шапку, блакитну куртку с капюшоном, блакитні джинси, білі кросівки.
У поліції просять зателефонувати за телефоном (048) 779-49-62 або на спецлінію "102".
Нагадаємо, що у Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти.