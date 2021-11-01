В Одеській області зникли дві сестри: прикмети

В Одеській області зникли дві сестри: прикмети

Від учора дівчата не виходять на зв’язок.

Одеським районним управлінням поліції №1 розшукуються сестри Косецька Софія, 2010 р.н. та Косецька Лідія, 2007 р.н., які самовільно залишили спеціалізований дитячий заклад і наразі їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Прикмети Косецької Софії (на фото справа): худорлявої статури, світле волосся.

Була одягнена: у білу шапку, жовту куртку та чорні штани.

Прикмети Косецької Лідії (на фото зліва): худорлявої статури, волосся світле з рожевим.

Була одягнена: у білу шапку, блакитну куртку с капюшоном, блакитні джинси, білі кросівки.

У поліції просять зателефонувати за телефоном (048) 779-49-62 або на спецлінію "102".

Нагадаємо, що у Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти.

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