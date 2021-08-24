Польша построит стену высотой 2,5 метра на границе с Беларусью

Литва, Латвия, Эстония и Польша обвиняют белорусскую власть в организации бесконтрольного потока нелегалов в Евросоюз.

В Польше на границе с Беларусью анонсировали возведение забора, который уменьшит поток мигрантов.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Четыре страны ЕС — Литва, Латвия, Эстония и Польша обвиняют белорусскую власть в организации бесконтрольного потока нелегалов в ЕС. Накануне чиновники этих стран обнародовали совместное заявление и с призывом в совет безопасности ООН отреагировать на миграционный кризис. В Польше же заявили о начале строительства стены на белорусской границе:

"На границе с Беларусью построим новую прочную ограду в 2,5 м. К помощи пограничникам будет привлечено больше военных", — отметил в сообщении польский министр Блащак.

Как сообщалось, из-за большого количество нелегалов, которые пересекают границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев. Отмечается, что две таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Красный Бор на востоке страны. Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов.

Новости мира: Польша заявила о начале строительства стены высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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