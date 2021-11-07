Подарок для мигрантов: Беларусь удвоила количество рейсов с Ближнего Востока

Режим Лукашенко продолжает использовать нелегальных мигрантов как "живое оружие", провоцируя кризис на границах с ЕС.

Беларусь удвоила количество авиарейсов из стран Ближнего Востока, которыми улетают нелегальные мигранты.

Об этом сообщает емецкую газету Welt am Sonntag.

К марту следующего года запланировално около 40 еженедельных рейсов из Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск. Чаще всего эти рейсы используют мигранты, которые потом нелегально пересекают границу с Польшей, Латвией или Литвой, чтобы попасть в ЕС.

Таким образом, количество рейсов из ближневосточного региона в Минск выросло более чем вдвое по сравнению с зимой 2019-2020 годов. Согласно данным немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag, в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов.

Режим Лукашенко планирует задействовать для принятия рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Один из них расположен в Гродно, что всего лишь в 20 километрах от польской границы.

Напомним, что Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогают мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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