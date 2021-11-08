"Танцы со звездами": кто вылетел из проекта в шаге от четвертьфинала

"Танцы со звездами": кто вылетел из проекта в шаге от четвертьфинала

В зону риска попали Зарицкая, Каднай и Войтенко.

На канале "1+1" состоялся десятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

На этой неделе звезды подготовили сразу два танца: один из них они исполнили с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй номер станцевали из классической бальной программы.

Впрочем, в семейный вечер не удалось доказать зрителям, что они достойны победы – Александре Зарицкой и Юрию Мешкову. Они вылетели из проекта в шаге от четвертьфинала.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/tanci1plus1

Вместе с ними в зону риска попали следующие участники: Дмитрий Каднай и Алина Ли и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Но в последний момент зрители спасли Дмитрия и Алину.

Итак, Зарицкая и Войтенко исполнили перед судьями танец за жизнь. Они танцевали самбу. В результате судьи решили оставить в шоу Константина и Роксоляну.

"Этот проект для меня был второй жизнью, глотком воздуха. Я переосмыслила здесь абсолютно все свое существование. Проект, мне кажется, вернул меня к счастливой жизни. Какое-то время у меня была депрессия и я не знала, как с ней справиться и здесь такой подарок судьбы. И самый крутой подарок – мой партнер Юра. Он сегодня весь день ходил расстроен, очевидно, он чувствовал, что 10 эфир – наш крайний. Но это ничего не значит, мы дальше будем танцевать и верить в вас", – прокомментировала вылет Зарицкая.

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