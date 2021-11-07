Пара получила отрицательный результат теста.
Участники шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар выздоровели от COVID-19.
Так, во время десятого эфира пара получила отрицательный результат теста. Если бы Оля и Дмитрий получили бы его раньше, то могли бы сегодня станцевать на паркете. А так они показали свои номера, которые записали на видео.
Учитывая радостную новость, ведущий шоу Юрий Горбунов призвал пару скорей вызвать такси и ехать на прямой эфир, чтобы успеть на шоу результатов. В случае, если пара попадет в зону риска, она сможет исполнить танец за жизнь.
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