Пара получила отрицательный результат теста.

Участники шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар выздоровели от COVID-19.

Так, во время десятого эфира пара получила отрицательный результат теста. Если бы Оля и Дмитрий получили бы его раньше, то могли бы сегодня станцевать на паркете. А так они показали свои номера, которые записали на видео.

Учитывая радостную новость, ведущий шоу Юрий Горбунов призвал пару скорей вызвать такси и ехать на прямой эфир, чтобы успеть на шоу результатов. В случае, если пара попадет в зону риска, она сможет исполнить танец за жизнь.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресслужба каналу "1+1"

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