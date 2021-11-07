Два пенальти и автогол: "Милан" и "Интер" не определили победителя в боевом дерби (видео)

Два пенальти и автогол: "Милан" и "Интер" не определили победителя в боевом дерби (видео)

"Россонери" не воспользовались возможностью возглавить Серию А.

Миланское дерби в рамках 12-го тура итальянской Серии А не выявило сильнейшего - "Милан" и "Интер" расписали ничью - 1:1 .

Счет в матче открыли "нерадзурри". На 11-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти в ворота своего бывшего клуба, за который выступал с 2017-й по 2021 год.

На 17-й минуте "Милан" восстановил статус-кво. В этом "россонере" помог соперник - автогол в пассиве Стефана Де Врея.

На 25-й минуте рефери назначил второй 11-метровый в ворота команды Стефано Пиоли: Маттео Дармиан вырвался на свидание с голкипером и его "срезал" Фоде Балло-Туре. Однако нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти - удар в нижний угол молниеносно парировал голкипер "красно-черных" Чиприан Тетерушану.

"Милан" (32 балла) сравнялся с "Наполи" на вершине турнирной таблицы Серии А, но уступает "партенопейцам" по дополнительным показателям.

"Интер" (25 очков) размещается на третьей позиции.

В следующем туре Серии А после паузы на матчи национальных сборных "россонери" 20 ноября на выезде сыграют с "Фиорентиной", а подопечные Симоне Индзаги на следующий день будут принимать лидера чемпионата "Наполи".

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