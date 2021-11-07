"Танцы со звездами": Харлан и Дикусар во второй раз не вышли на паркет

"Танцы со звездами": Харлан и Дикусар во второй раз не вышли на паркет

Впрочем, участники, которые болеют коронавирусом, все же показали свой танец.

Участники "Танцев со звездами", фехтовальщица Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар снова не вышли на паркет.

Так, на прошлой неделе пара заболела коронавирусом. Они уже использовали свое право на иммунитет, поэтому сегодня должны или станцевать, или покинуть шоу. Чтобы не вылететь из проекта, Дмитрий и Ольга записали на видео свое ча-ча-ча.

"Это самая тяжелая неделя на проекте для нашей пары. Мало того, что мы оба заболели, нам нужно тренироваться удаленно и еще подготовить два танца. Я чувствую себя не очень, хотя врачи говорят, что все проходит в легкой форме, потому что я вакцинирована. Не могу представить, что было бы, если бы у меня не было вакцины", – сказала Ольга.

Так что паре пришлось тренироваться ночью, чтобы последними приходить в зал и после них можно было продезинфицировать помещение. Как отметил Дмитрий, из-за болезни и позднего времени готовиться было еще сложнее. Так, номер участники подготовили всего за 5 часов.

Со своей стороны Дикусар рассказал, что он постоянно чувствует усталость, но просто так сдаваться не собирается. Более того, хореограф заявил об амбициях стать судьей следующего сезона "Танцев".

Судьи поблагодарили пару за номер. Впрочем, Влад Яма отметил, что ему хотелось бы увидеть большее удовольствие от танца, но отметил, что понимает все и поддерживает участников.

"Поправляйтесь, мы вас очень ждем. Вы совершили подвиг", — добавила Екатерина Кухар.

Оценки пары – 26.

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