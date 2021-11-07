Жена Павла Зиброва призналась, что певец перенес тяжелую форму COVID-19

Артист в этом году переболел коронавирусом.

Украинский певец Павел Зибров в этом году перенес тяжелую форму COVID-19.

Впрочем, семья скрывала это. В программе "Світське життя" супруга артиста, Марина, призналась, что его соцсети вела дочь. Семья не хотела, чтобы кто-нибудь знал об этом.

Павел Зибров с дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

"Павел болел очень тяжело. Он был и на кислороде, и был в больнице. Были очень тяжелые дни. Мы никому об этом не говорили. Я тогда сказала Диане, что никто не должен знать, что отец так болеет. Она вела его Instagram, она вела его Facebook. Он здоров! Потому что кто-то пожалеет, а кто-то скажет – так ему и надо", — со слезами на глазах рассказала женщина.

К счастью, артист смог побороть болезнь. Сейчас он прекрасно чувствует себя, а жена и дочь поддерживают его.

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