Заря - Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Виктора Скрипника после еврокубкового успеха будет защищать третье место в Чемпионате Украины.

В воскресенье, 7 ноября, луганская "Заря" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги померяется силами с ровенским "Вересом".

Встреча между командами состоится на "Славутиче-Арене" в Запорожье. Начало игры - в 17:00.

По телевидению поединок будет транслировать канал УНИАН ТВ. Также матч можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте.

После тринадцати туров "Заря" с 26 очками находится на третьем месте в УПЛ.

"Верес" располагается на седьмой позиции с 19 баллами в своем активе.

Напомним, на неделе команда Виктора Скрипника в Запорожье обыграла софийский ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Для Украины это вторая победа в основном раунде текущего еврокубкового сезона, обе одержала "Заря".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22

14 тур Воскресенье, 7 ноября / 17:00

Запорожье. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляция - УНИАН ТВ СТАТИСТИКА МАТЧА

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