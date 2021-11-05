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Заря - Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Заря - Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

ФК Заря

Команда Виктора Скрипника после еврокубкового успеха будет защищать третье место в Чемпионате Украины.

В воскресенье, 7 ноября, луганская "Заря" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги померяется силами с ровенским "Вересом".

Встреча между командами состоится на "Славутиче-Арене" в Запорожье. Начало игры - в 17:00.

По телевидению поединок будет транслировать канал УНИАН ТВ. Также матч можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте.

  • После тринадцати туров "Заря" с 26 очками находится на третьем месте в УПЛ.
  • "Верес" располагается на седьмой позиции с 19 баллами в своем активе.

Напомним, на неделе команда Виктора Скрипника в Запорожье обыграла софийский ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Для Украины это вторая победа в основном раунде текущего еврокубкового сезона, обе одержала "Заря".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
14 тур
Заря Луганск

Воскресенье, 7 ноября / 17:00
Запорожье. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляция - УНИАН ТВ

 Вереск
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