Заря - Верес: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Виктора Скрипника после еврокубкового успеха будет защищать третье место в Чемпионате Украины.
В воскресенье, 7 ноября, луганская "Заря" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги померяется силами с ровенским "Вересом".
Встреча между командами состоится на "Славутиче-Арене" в Запорожье. Начало игры - в 17:00.
По телевидению поединок будет транслировать канал УНИАН ТВ. Также матч можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте.
- После тринадцати туров "Заря" с 26 очками находится на третьем месте в УПЛ.
- "Верес" располагается на седьмой позиции с 19 баллами в своем активе.
Напомним, на неделе команда Виктора Скрипника в Запорожье обыграла софийский ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Для Украины это вторая победа в основном раунде текущего еврокубкового сезона, обе одержала "Заря".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
14 тур
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Воскресенье, 7 ноября / 17:00
|СТАТИСТИКА МАТЧА