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Зоря - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Зоря - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

ФК Зоря

Команда Віктора Скрипника після єврокубкового успіху захищатиме третю сходинку в Чемпіонаті України.

У неділю, 7 листопада, луганська "Зоря" в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги поміряється силами з рівненським "Вересом".

Зустріч між командами відбудеться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Початок гри - о 17:00.

На телебаченні поєдинок транслюватиме канал УНІАН ТБ. Також матч можна буде подивитися онлайн на нашому сайті.

  • Після тринадцяти турів "Зоря" з 26 очками перебуває на третьому місці в УПЛ.
  • "Верес" розташовується на сьомій позиції з 19 балами у своєму активі.

Нагадаємо, на тижні команда Віктора Скрипника в Запоріжжі обіграла софійський ЦСКА в матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. Для України це друга перемога в основному раунді поточного єврокубкового сезону, обидві здобула "Зоря".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
14 тур
Зоря Луганськ

Неділя, 7 листопада / 17:00
Запоріжжя. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляція - УНІАН ТБ

 Верес
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