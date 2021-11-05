Зоря - Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команда Віктора Скрипника після єврокубкового успіху захищатиме третю сходинку в Чемпіонаті України.

У неділю, 7 листопада, луганська "Зоря" в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги поміряється силами з рівненським "Вересом".

Зустріч між командами відбудеться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Початок гри - о 17:00.

На телебаченні поєдинок транслюватиме канал УНІАН ТБ. Також матч можна буде подивитися онлайн на нашому сайті.

Після тринадцяти турів "Зоря" з 26 очками перебуває на третьому місці в УПЛ.

"Верес" розташовується на сьомій позиції з 19 балами у своєму активі.

Нагадаємо, на тижні команда Віктора Скрипника в Запоріжжі обіграла софійський ЦСКА в матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. Для України це друга перемога в основному раунді поточного єврокубкового сезону, обидві здобула "Зоря".

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

14 тур Неділя, 7 листопада / 17:00

Запоріжжя. "Славутич-Арена"

ТВ-трансляція - УНІАН ТБ СТАТИСТИКА МАТЧУ

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