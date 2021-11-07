Макс Чмерковський пригадав, як з Даніелем Салемом гуляв Одесою

Танцівник не був у своєму рідному місті 10 років.

Відомий танцівник, суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський нещодавно побував у своєму рідному місті – Одесі.

Знаменитість там не був 10 років. "Світському життю" Макс розповів, як організовував собі довгоочікувану поїзду. Так, він прилетів до Одеси та одразу пішов знайомитися з телеведучим, Даніелем Салемом. Танцівник хотів, аби йому хтось влаштував екскурсію містом.

Макс Чмерковський в Одесі / instagram.com/maksimc

"Я прилетів і одразу познайомився з Даніелем Салемом. Я йому показав свій маршрут. Він мене водив Одесою три-чотири години. Він мені показав усі свої заклади", - пригадав Макс.

До слова, Чмерковський також встиг познайомитися з донькою Даніеля, з якою ж одразу знайшов спільну мову. Також хореограф зустрівся й зі своїми колишніми однокласниками.

"Зустрів своїх однокласників. Ми згадували якісь миті, які я не те щоб не пам’ятав, а просто не знав. Виявляється, у мене було так багато друзів", - поділився суддя "Танців з зірками".

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