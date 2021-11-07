Макс Чмерковский вспомнил, как с Даниелем Салемом гулял по Одессе

Макс Чмерковский вспомнил, как с Даниелем Салемом гулял по Одессе

Танцовщик не был в своем родном городе 10 лет.

Известный танцовщик, судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский недавно побывал в своем родном городе – Одессе.

Знаменитость там не было 10 лет. "Світському життю" Макс рассказал, как организовывал себе долгожданную поезду. Он прилетел в Одессу и сразу пошел знакомиться с телеведущим, Даниелем Салемом. Танцовщик хотел, чтобы ему кто-то устроил экскурсию по городу.

Макс Чмерковский в Одессе. / instagram.com/maksimc

"Я прилетел и сразу познакомился с Даниэлем Салемом. Я ему показал свой маршрут. Он меня водил по Одессе три-четыре часа. Он мне показал все свои заведения", — вспомнил Макс.

К слову, Чмерковский также успел познакомиться с дочерью Даниэля, с которой сразу нашел общий язык. Также хореограф встретился и со своими бывшими одноклассниками.

"Встретил своих одноклассников. Мы вспоминали какие-то моменты, которые я не то чтобы не помнил, а просто не знал. Оказывается, у меня было так много друзей", — поделился судья "Танцев со звездами".

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