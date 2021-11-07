Дзидзьо рассекретил, почему не пишет украиноязычные песни для Оли Поляковой

Почти весь репертуар артистки - русскоязычной.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо ответил, почему не написал до сих пор украиноязычной песни для певицы Оли Поляковой.

В исполнительницы почти весь репертуар – русскоязычный. Она не раз говорила, что не может найти того, кто бы ей написал песню. В программе "Світське життя" Дзидзьо рассказал, почему он до сих пор не помог коллеге. Исполнитель говорит, что у него слишком мало свободного времени.

Дзидзьо и Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

"Мне не хватает времени, я бы писал много песен на украинском языке. Буду писать! Только дайте мне немного больше времени, потому что у меня и фильмы, и свои песни, и украинская классика", — говорит певец.

Впрочем, Дзидзьо заверил, что обязательно напишет Оле песню, которая станет ее главным хитом.

"Но я напишу. Для Оли точно напишу. Вот для Оли точно напишу такую песню, что она будет главным хитом Поляковой", – добавил артист.

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