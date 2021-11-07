Анна Ризатдинова призналась, как отреагировала на то, что у Онищенко родилась дочь

Также она рассказала, общается ли Александр с сыном.

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала, как отреагировала на то, что у ее экс-мужа, олигарха Александра Онищенко, родилась дочь.

Как призналась спортсменка "Світському життю", она даже не догадывалась, что у ее экс-мужа появилась любимая. Впрочем, из новостей Анна узнала, что у Александра родилась дочь. Спортсменка говорит, что не ожидала, что это произойдет так быстро.

Александр Онищенко с новой любимой / instagram.com/aleksandr.onyshenko/tagged

"Мы не общаемся, и я даже не знала о том, что у Александра есть жена или девушка. Я не знаю даже, кто она. То, что у него родилась девочка… Я не то чтобы была в шоке, но для меня это было : "Вау! Так быстро?". Я это прочла в новостях. Он написал, что жизнь продолжается, поэтому я очень рада за него", — поделилась Анна.

Анна Ризатдинова с сыном / instagram.com/anna_rizatdinova

Кроме того, звезда рассказала, что Александр не общается с их общим сыном – Романом. Она очень расстроена из-за этого, ведь не понимает, почему экс-муж так решил.

"Он не общается с сыном. Я расстраиваюсь, как нормальная мать. Потому что я не понимаю, почему так. У меня много вопросов, а нет ответов", — говорит Анна.

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