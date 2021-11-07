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Дзідзьо розсекретив, чому не пише українськомовні пісні для Олі Полякової

Дзідзьо розсекретив, чому не пише українськомовні пісні для Олі Полякової

Дзідзьо та Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Майже весь репертуар артистки - російськомовний.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо відповів, чому не написав досі українськомовної пісні для співачки Олі Полякової.

Так, у виконавиці майже весь репертуар – російськомовний. Вона неодноразово говорила, що не може знайти того, хто б їй написав пісню. У програмі "Світське життя" Дзідзьо розповів, чому він досі не допоміг колезі. Так, виконавець говорить, що у нього надто мало вільного часу.

Дзідзьо та Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Дзідзьо та Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

"Мені бракує часу, я б писав багато пісень українською мовою. Буду писати! Тільки дайте мені трішки більше часу, бо в мене й фільми, й свої пісні, й українська класика", - говорить співак.

Втім, Дзідзьо запевнив, що обов’язково напише Олі пісню, яка стане її головним хітом.

"Але я напишу. Для Олі точно напишу. От для Олі точно напишу таку пісню, що вона буде головним хітом Полякової", - додав артист.

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