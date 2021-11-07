Дзідзьо розсекретив, чому не пише українськомовні пісні для Олі Полякової

Майже весь репертуар артистки - російськомовний.
Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо відповів, чому не написав досі українськомовної пісні для співачки Олі Полякової.
Так, у виконавиці майже весь репертуар – російськомовний. Вона неодноразово говорила, що не може знайти того, хто б їй написав пісню. У програмі "Світське життя" Дзідзьо розповів, чому він досі не допоміг колезі. Так, виконавець говорить, що у нього надто мало вільного часу.
"Мені бракує часу, я б писав багато пісень українською мовою. Буду писати! Тільки дайте мені трішки більше часу, бо в мене й фільми, й свої пісні, й українська класика", - говорить співак.
Втім, Дзідзьо запевнив, що обов’язково напише Олі пісню, яка стане її головним хітом.
"Але я напишу. Для Олі точно напишу. От для Олі точно напишу таку пісню, що вона буде головним хітом Полякової", - додав артист.
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