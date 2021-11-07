Наталія Холоденко пригадала сумну історію, яка трапилася з нею три роки тому

Наталія Холоденко пригадала сумну історію, яка трапилася з нею три роки тому

У зірки вкрали цінну для неї річ.

Відома психологиня Наталія Холоденко поділилася сумною історією, яка трапилася з нею, коли їй було 35 років.

Знаменитість розповіла "Світському життю", що в неї вкрали бандуру. Наталія поділилась, що це була дуже цінна для неї річ, адже це все, що залишилось їй від батька.

Наталія Холоденко грає на бандурі / instagram.com/kholodenkon

"Це для мене така була трагедія. Потім, коли я почала шукати бандуру, я зрозуміла, чому її вкрали. Гарних інструментів дуже мало. І це насправді дорого коштує", - говорить психилогиня.

Втім, Наталія таки купила собі нову бандуру. Вона замовила її у Львові. А вирішила купити новий інструмент, бо знайшла старий нотний зошит.

"Мене мотивувало те, що я знайшла свій старий нотний зошит. Точніше колишній чоловік знайшов та нарешті привіз. Я думаю, треба спробувати. Зараз тренуюся, бо колись у мене був гарний рівень. Взагалі, музика - це те, що стимулює", - додала психологиня.

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