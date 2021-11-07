Дзидзьо признался, почему пригласил экс-жену SLAVIA на премьеру своего фильма

Экс-влюбленные весной развелись.
Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо недавно выпустил свой фильм – "Де гроші".
На премьере среди гостей была и экс-жена артиста – SLAVIA. Как рассказал певец "Світському життю", он не был удивлен ее присутствием, ведь сам ее пригласил.
"Я не был удивлен, потому что я пригласил ее. Не хотел никаких глупых вопросов, поэтому пригласил всех. И Слава уже поняла, что некоторые интервью не нужно было давать, потому что эти люди – мухи. Но они не хотят признавать, что они мухи. Они думают, что великие профессионалы", — говорит артист.
Также исполнитель добавил, что они уже расстались со Славой. Все свои обещания он выполнил.
"Все, что я пообещал, я выполняю. Квартиру отдал, деньги дал. Популярность… Все в ее руках", — поделился артист.
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