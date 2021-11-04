"Заря" на последних минутах шокировала софийский ЦСКА и одержала вторую победу в Лиге конференций (видео)

"Заря" на последних минутах шокировала софийский ЦСКА и одержала вторую победу в Лиге конференций (видео)

Оба гола на счету иранских нападающих.

Луганская " Заря " обыграла софийский ЦСКА в поединке 4-го тура групповой стадии Лиги конференций. Напряженная дуэль на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась со счётом 2:0 .

Первый гол команда Виктора Скрипника забила на 87-й минуте. Иранский форвард Шахаб обворовал соперника, прошел к воротам ЦСКА и прицельным ударом поразил ближний угол.

На пятой компенсированной минуте луганчане добили своего соперника. Аллахьяр Сайядманеш расстрелял пустые ворота после передачи Шахаба в контратаке.

Напомним, в третьем туре группового раунда "Заря" минимально победила софийский ЦСКА (1:0), добыв первые очки в Лиге конференций. До этого луганская команда на выезде со счетом 1:3 проиграла "Буде-Глимту" и разгромно уступила в Запорожье "Роме" (0:3).

Второй раз обыграв болгарский клуб, "Заря" (6 баллов) осталась на третьем месте группы С, но сравнялась по очкам с "Ромой". "Буде-Глимт" возглавляет квартет с 7 пунктами, а софийский ЦСКА с одним баллом занимает последнюю строчку.

В другом матче 4-го тура этого квартета итальянская "Рома" примет норвежский "Буде-Глимт". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В пятом туре Лиги конференций "Заря" на выезде встретится с "Ромой", а софийский ЦСКА приедет в Норвегию на битву с "Буде-Глимтом". Игры состоятся 25 ноября.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.

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